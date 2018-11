Sisma, 712 volontari iscritti per premio

Sono già 712 i volontari che si sono iscritti tramite la piattaforma informatica Voloweb della Protezione civile per aderire alla Giornata delle Marche che si terrà domenica 9 dicembre, edizione anticipata di un giorno della giornata festiva, per permettere la massima partecipazione di tutti i premiandi. Durante le celebrazioni, il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, assegnerà il premio speciale a tutti coloro che si sono spesi per l'emergenza. A tutti i volontari sarà ufficialmente assegnato un particolare distintivo da attaccare alla divisa per contrassegnare il valore del loro operato. Le iscrizioni proseguono in questi giorni sulla piattaforma operativa Voloweb e sono aperte fino a sabato 10 novembre.