Due auto in fiamme, intervento Vvf

Due autovetture in sosta distrutte dalle fiamme nella notte in via San Costanzo ad Ancona. Per domare le fiamme, divampate per cause ancora in fase d'accertamento, sono intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi e sette uomini. I pompieri hanno hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell'incendio. Non si segnalano persone coinvolte.