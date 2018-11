4 novembre,studenti presenti a Falconara

Anche gli studenti delle scuole superiori falconaresi hanno partecipato alla cerimonia per il centenario della fine della Grande Guerra, una data, quella del 4 novembre, che ricorda l'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti ed è celebrata come giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. "Una presenza importante quella dei giovani - ha detto il sindaco Stefania Signorini - perché queste ricorrenze devono essere preziose proprio per i nostri ragazzi. Molti di loro non hanno potuto ascoltare testimonianze dirette sulla guerra. E' fondamentale quindi coinvolgerli e renderli protagonisti di queste celebrazioni, perché certe date non siano solo nozioni da imparare dai libri di storia e vi sia la consapevolezza che tanti giovani della loro età sono morti per la Patria". Con il sindaco hanno partecipato le associazioni combattentistiche e d'Arma e i rappresentanti delle forze dell'ordine.