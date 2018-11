Coltorti, no a scuole Cingoli nel Parco

"A Cingoli, i danni del terremoto sono stati davvero ingenti e la città deve ora affrontare la ricostruzione. Ma tale ricostruzione deve mettere tra le sue priorità la tutela dell'ambiente: mi riferisco alla scelta di ricostruire i tre istituti Superiori - l'Istituto Alberghiero, il Liceo linguistico e quello delle Scienze Umane - in un'unica area a ridosso della città, quella del Parco della Portella". Così Mauro Coltorti, senatore M5s, geologo e presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti del Senato interviene in difesa del Parco della Portella, dove il Comune ha "deliberato di costruire senza nessun confronto, dialogo o incontro con la cittadinanza che, non appena appresa la notizia, si è subito movimentata in difesa del Parco". "E' una scelta - spiega Coltorti - che va a intaccare un'area verde unica, di oltre 20mila metri quadri, che deve essere tutelata e valorizzata". Il M5s chiede al Comune di aprire un dialogo costruttivo con i cittadini e rivedere la scelta dell'area.