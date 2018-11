Province, eletti tre nuovi presidenti

Eletti nelle Marche tre nuovi presidenti di provincia e rinnovati due consigli provinciali. Ad Ascoli Piceno Sergio Fabiani, sindaco del Comune terremotato di Montegallo, ha prevalso su Pasqualino Piunti (San Benedetto del Tronto). I nuovi vertici delle province di Ancona e Pesaro Urbino sono invece Luigi Cerioni, sindaco di Cupramontana, e Giuseppe Paolini, primo cittadino di Isola del Piano, unici candidati in corsa. Al voto anche Macerata (lo spoglio delle schede è in corso) e Fermo, dove invece si è già definita la composizione con i nuovi dieci membri, per eleggere i rispettivi consigli provinciali.