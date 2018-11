Moto: Malesia, Lorenzo "Mi sento meglio"

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - "Mi sento meglio rispetto a Motegi, questo è sicuro: l'operazione è andata bene, mi sento più forte, sento di possedere più energia. Una settimana fa mi sono operato, ieri ho tolto il gesso dal polso, quindi la mobilità non è al massimo. Adesso dobbiamo velocizzare il recupero. Ci proverò e vedremo se riuscirò a correre per tutto il week-end in Malesia". Così Jorge Lorenzo, guarito e tornato in pista a Sepang, parlando in conferenza stampa. Il pilota spagnolo della Ducati valuterà se proseguire il week-end in base all'intensità del dolore. Lorenzo di recente è stato operato a Barcellona per la lesione a un legamento del polso infortunato. "Volevo tornare in moto, ormai è un mese che non guido più, avevo paura di perdere il feeling. Per via delle mie condizioni fisiche non mi sono potuto allenare a livello aerobico, dovrò riabituarmi alle gare, quindi magari non riuscirò a lottare per le prime posizioni, non sarò perfetto, ma forse così riuscirò a dare il massimo per l'ultimo Gp a Valencia", ha aggiunto.