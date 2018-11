Moto: Dovizioso, noi bene in Australia

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - "Abbiamo mostrato i nostri progressi nella seconda parte della stagione, la conferma l'abbiamo avuta in Australia: era molto importante capirlo, ma credo non sia sufficiente. La moto è migliore, in Australia siamo andati meglio, ma non è sufficiente per la vittoria, ho ancora margini di miglioramento, dobbiamo continuare a migliorare la moto se vogliamo vincere il Mondiale". Lo ha detto, in conferenza stampa, Andrea Dovizioso, alla vigilia del week-end di Sepang, dove domenica si disputerà il Gp della Malesia di motociclismo.

"Il mio primo podio arrivò qui in Malesia, ero molto contento, fu molto bello arrivare davanti ad Hayden: dopo poche gare mi sono trasferito alla Honda ufficiale, fu un bel momento per me", ha sottolineato il pilota della Ducati.