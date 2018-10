Volley, Mazzanti e Pasquali in Regione

I valori dello sport, "rispetto, della correttezza, del sacrificio e del lavoro di squadra" sono valori "nei quali come marchigiani ci riconosciamo a pieno".

Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, ricevendo ad Ancona Davide Mazzanti, allenatore della nazionale femminile italiana di pallavolo, medaglia d'argento ai mondiali, e Fabrizio Pasquali, arbitro della finale dei Campionati del Mondo maschili di volley 2018 e nuovo responsabile Arbitri Serie A. "Due persone - ha osservato il presidente Coni Marche Fabio Luna - che hanno dato lustro allo sport marchigiano in tutte le sue componenti". "E hanno fatto di più - ha rincarato il presidente della Federazione italiana pallavolo Marche Franco Brasili - di quanto potevamo sperare, regalandoci un esempio di passione e di umiltà che ci aiuterà a divulgare nel mondo l'amore per la pallavolo e per le Marche, prima regione italiana per numero di praticanti di volley (16.300 tesserati dai 12 anni in su, di cui 10.153 donne) rispetto agli abitanti".