Prezzi: ad Ancona -0,2% a ottobre

Ad Ancona nel mese di ottobre, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha fatto registrare una variazione mensile pari a -0,2%. Il tasso tendenziale annuo scende da +0,9% a +0,8%. Le voci che hanno registrato le variazioni più significative in un anno sono i abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili, cresciuti del 4,9%, trasporto (+3,9%), bevande alcoliche e tabacchi (+3%), mentre le flessioni più importanti sono rappresentate da abbigliamento e calzature (-3,9%) e comunicazioni (-3,4%). Per le variazioni mensili abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili hanno segnato +2,3% e istruzione +1,3%, in calo servizi ricettivi e ristorazione (-1,6%) e comunicazioni (-1,1%).