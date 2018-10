Nasce Camera di commercio unica Marche, quinta in Italia

Gino Sabatini, imprenditore ascolano del settore delle costruzioni, è il primo presidente della Camera di Commercio delle Marche, nata dall'aggregazione tra i 5 enti camerali provinciali. È stato eletto a larghissima maggioranza, durante la prima seduta del consiglio camerale.

"Sono orgoglioso per questa elezione e consapevole di avere una grande responsabilità: pensare a ciò che si può fare per tutte le aziende marchigiane, in un contesto di economia reale ancora debole e incerto - ha detto Sabatini -. Sono pronto a lavorare insieme a consiglio e giunta, organi direttivi coesi e rappresentativi di tutti i territori e delle associazioni per fare della Camera di Commercio delle Marche un interlocutore forte e credibile, sia nel rapporto con la Regione Marche sia in ambito italiano ed internazionale". Con 208 mila imprese, la Camera di Commercio delle Marche è il quinto ente camerale italiano per dimensione, dopo Milano-Monza-Brianza-Lodi, Roma, Napoli e Torino, e il primo per vastità territoriale.