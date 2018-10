Ferretti, cresce il mercato americano

Per Ferretti group il mercato americano è cresciuto del 9% e anche per questo sono due le anteprime che il gruppo di Forlì ha portato alla 59/ma edizione del Fort Lauderdale International Boat Show: Ferretti Yachts 670, la cui prima unità è stata già venduta a un armatore americano, e Pershing 9X, maxi coupé rivoluzionario per progettazione e prestazioni. "Siamo qui con 18 barche - ha spiegato il direttore commerciale, Stefano De Vivo - perché l'America rappresenta per noi il 36% del mercato. Questo risultato è merito soprattutto del successo di vendite in Florida e nel nord-est dove opera Allied Marine, nostro dealer esclusivo, che ha sede proprio a Fort Lauderdale". Successi anche per Custom Line 120' (Francesco Paszkowski Design), Navetta 33, Navetta 37 e alla nuova ammiraglia di Custom Line Navetta 42, la cui quinta unità è stata venduta proprio negli Usa. Apprezzati dalla clientela americana anche Riva 110' Dolcevita e Riva 100' Corsaro, di cui sono state vendute due unità.