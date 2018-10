Sindaco invita Ceriscioli a Camerino

Il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui invita il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli a fare una passeggiata nella zona rossa del centro storico "perché ritengo che l'emergenza finisca quando finiscono le opere emergenziali, come ad esempio le messe in sicurezza. Avrà modo di vedere che a Camerino, siamo ancora in piena emergenza. So benissimo che le colpe non sono sue, che nessuno di noi (chiamati ad amministrare a vari livelli) ha un indirizzo verso il quale muoversi e ognuno deve fare i conti con una burocrazia paralizzante. Ma quando mancano i fatti, purtroppo, diventano importanti le parole. Frasi del tipo 'è stata una emergenza' sono per me e per la mia gente un pugno nello stomaco a cui sento di dover educatamente reagire. E' una emergenza".

"La aspetto in centro a Camerino - conclude Pasqui -, sarà mia premura preparare i permessi per l'accesso, visto che l'intera città é presidiata dai militari proprio come quelle città che stanno in emergenza …o in guerra".