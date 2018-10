Ricognizione danni maltempo nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 30 OTT - Avviata dalla Regione Marche la ricognizione dei danni conseguenti al maltempo di ieri e di oggi al fine di una eventuale richiesta dello stato di emergenza.

"In seguito alle piogge forti e alle violente raffiche di vento che hanno colpito gran parte d'Italia e anche varie zone delle Marche soprattutto sulla costa - spiega l'assessore alla Protezione Civile Angelo Sciapichetti - la Protezione Civile regionale e il servizio Difesa della Costa stanno monitorando i possibili danni ad abitazioni, infrastrutture, attività produttive, attività agricole, alle strutture localizzate sugli arenili e alle opere a difesa della costa. Questa mattina abbiamo inviato le lettere ai Comuni dove si richiede di trasmettere con sollecitudine, una breve relazione sui danni e la relativa documentazione fotografica in modo da avere i dati necessari per attivare, qualora ne ricorrano i presupposti, le procedure per lo stato di emergenza".