Maltempo, mareggiata a Porto S. Elpidio

(ANSA) - PORTO SANT'ELPIDIO (FERMO), 30 OTT - "La peggiore mareggiata degli ultimi anni. Contiamo danni per decine di migliaia di euro". Non ha dubbi il sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci, alle prese dalla notte scorsa e ancora stamane con una violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa fermana, mettendo a dura prova spiagge e coste e azzerando le opere di ripascimento. "Ho chiesto al presidente della Giunta regionale di valutare l'opportunità di chiedere lo stato di emergenza, unico strumento con il quale tentare di dare un minimo di supporto ai concessionari ed alle amministrazioni che come la nostra stanno già facendo la conta dei danni e che dovranno iniziare lavori urgenti di sistemazione. Il presidente Ceriscioli fatto richiesta di attivazione stato di emergenza qualche ora fa e sarà richiesta a tutti i Comuni la stima dei danni a strutture pubbliche e privati. In queste ultime ore - ha concluso - le onde talmente alte che arrivavano fin sulle pareti degli stabilimenti".