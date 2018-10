Pmi, corso formazione Digital Support

Formare professionisti digitali in grado di sostenere sviluppo e competitività delle Pmi marchigiane, creando anche nuova occupazione. E' quanto si propone di fare il secondo corso gratuito di Digital Support promosso dalla Fondazione Merloni e dalla Fondazione Marche in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e la Luiss Business School. Presentato ad Ancona dal vicepresidente della Fondazione Merloni Gian Mario Spacca e da quello della Fondazione Marche Mario Pesaresi, il corso, cui si accede con bando di concorso, comincerà il 26 novembre e si concluderà il 14 giugno 2019 per un totale di 26 settimane. "Nato all'indomani del sisma del 2016 per sostenere 20 aziende del territorio - hanno spiegato Spacca e Pesaresi - è l'unico corso in Italia a prevedere con un taglio marcatamente operativo la presenza degli allievi nelle aziende e la creazione di specifici progetti realizzati per ciascuna di esse, tanto che l'80% dei 31 studenti che l'hanno frequentato lo scorso anno è stato assunto".