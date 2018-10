Un corto su teatri storici Monti Azzurri

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 28 OTT - I teatri storici dell'Unione montana dei Monti Azzurri, ancora inagibili dopo il sisma del 2016, sono al centro del progetto "Tratti del creAtere", promosso dal Teatro Valmisa in partnership con l'unione montana, L'obiettivo è realizzare un corto-documentario sullo stato in cui versano questi poli di cultura popolare - in particolare quelli di Sarnano, Caldarola, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano e Monte San Martino - e sensibilizzare sulla necessità di un loro veloce ripristino. Il progetto, nato da un'idea dell'attrice Lucia Bendia della Cooperativa Teatro Valmisa, è stato sviluppato insieme a Isabella Tomassucci, La regia del documentario, ora in produzione, è stata affidata ai giovani filmmaker marchigiani Stefano Monti, Fabio Michettoni e Stefano Merlini riuniti sotto il collettivo Lunastorta Produzioni, con il sostegno della Regione Marche, Fondazione Marche Cultura-Marche Film Commission, finanziato con il "Bando per progetti ed iniziative cineaudiovisive-Zona Sisma".