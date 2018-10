Museo Tattile Omero fa scuola in Libano

(ANSA) - ANCONA, 28 OTT - Parte il progetto "Doors, si prega di toccare" del Museo Tattile Statale Omero di Ancona e dall'organizzazione libanese Red Oak per promuovere l'accessibilità nei musei e nei luoghi della cultura del Libano, ma anche l'educazione artistica ed estetica delle persone con disabilità visiva. Il progetto, presentato a luglio nella sede del Ministero per la Cultura libanese, entra nella fase operativa con quattro giornate di approfondimento scientifico e formazione. Organizzazione e coordinamento sono affidati a Red Oak, che diventa riferimento esclusivo del Museo Omero in Libano. Si parte il 29 ottobre con un convegno scientifico al National Museum di Beirut inaugurerà, con la partecipazione del presidente del Museo Omero Aldo Grassini, della presidente di Red Oak Nadine Abou Zaki, dei rappresentanti del mondo scientifico ed artistico, ricercatori nel campo dell'estetica e curatori di musei, dell'ambasciatore italiano in Libano Massimo Marotti.