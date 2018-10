A porto Ancona premio 'Stelle blu del Mediterraneo'

Al porto di Ancona il premio "Stelle blu del Mediterraneo". Lo scalo dorico è stato riconosciuto fra i cinque, a livello nazionale, che, per impegno, obiettivi e azioni concrete messi in campo, si sono dimostrati virtuosi nello sviluppo sostenibile e nel risparmio energetico. Il premio, assegnato da Leonardo Multimedia in collaborazione con Cobat-Consorzio nazionale raccolta e riciclo, è stato consegnato a Rodolfo Giampieri, presidente dell'Autorità di sistema portuale a Marina di Pescara. ll premio consiste in una bandiera europea con le due stelle attribuite ai cinque vincitori. Sul podio, insieme ad Ancona, ci sono Villasimius (Cagliari), cui è stata attribuita anche la prima edizione del 2015, Marina di Loano (Savona), Marina di Ravenna e Marina di Portisco (Olbia-Tempio).