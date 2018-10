Due auto a fuoco in centro Ancona

(ANSA) - ANCONA, 27 OTT - La scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Scandali per un incendio. Per cause in fase di accertamento sono andate a fuoco due autovetture regolarmente parcheggiate. I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi e sette vigili, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Non ci sono stati danni a persone.