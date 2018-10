Una 'macchina della pioggia' a Climathon

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - Presentato a Climathon, maratona internazionale per abbattere le emissioni e trovare soluzioni che rendano le città sempre più 'green' organizzata dall'Università Politecnica delle Marche un nuovo brevetto: la "Macchina della pioggia" che nel suo raggio di azione, proporzionato al posizionamento in altezza, permette di bagnare l'area sottostante e di far precipitare le polveri a terra liberando l'aria dalle emissioni. Il brevetto porta la firma di Malleus, noto amanuense di Recanati. La "Mcchina della pioggia" è un dispositivo di basso ingombro e facile trasporto che sollevato a soli 4 metri di altezza è in grado di bagnare con la stessa modalità, intensità e rapidità di un temporale, un cerchio di terreno del diametro di 18 metri, un diametro che aumenta esponenzialmente alzando il dispositivo, che può essere installato sulla sommità di palazzi o grattacieli. Grazie a sensori a terra di rilevamento dello smog, il sistema si avvia automaticamente creando un vero e proprio "sistema temporalesco" a comando.