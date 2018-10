Pallavolo donne:Filottrano pronta al via

La Lardini Filottrano si appresta a disputare il secondo campionato di serie A1 femminile della sua storia. Dopo l'anno di apprendistato vissuto la scorsa stagione, la società filottranese forte della pluridecennale sponsorizzazione dell'azienda Lardini ha costruito un roster di atlete che possa conquistare la salvezza, in uno dei campionati più difficili del mondo, certificato dalla presenza nei club di ben 33 atlete reduci dal Mondiale appena disputato in Giappone.

Al timone della Lardini Filottrano 2018/2019 coach Luca Chiappini, reduce dalla felice esperienza finlandese, è pronto ad infondere grinta e carattere alle sue atlete. Giocatrici che saranno agguerrite per raggiungere l'obiettivo grazie all'esperienza di Ilaria Garzaro, Giulia Pisani, Paola Cardullo e di capitan Chiara Di Iulio, misto all'entusiasmo delle straniere dal grande potenziale come la schiacciatrice greca Anthi Vasilantonaki, la palleggiatrice della nazionale giapponese Koyomi Tominaga, la palleggiatrice taiwanese Yi-Chen Yang.