'Due senza', Camerino ricorda sisma

Stanno avendo un successo oltre le aspettative le visite organizzate per gruppi di 25 persone nel centro storico di Camerino, ancora 'zona rossa' e quindi off limits a tutti, dopo le scosse di terremoto di fine ottobre 2016. Il Comune ha deciso di ricordare l'evento, che ha pesantemente colpito la città, un centro culturale e universitario, con iniziative come le passeggiate nel centro storico, fiaccolate, convegni. "Due senza" il nome dato al calendario di iniziative organizzate dal Comune, di concerto con l'Arcidiocesi di Camerino-San Severino e in collaborazione con l'associazione turistica Pro Camerino per mantenere viva l'attenzione su quello che è accaduto. La visite guidate, su prenotazione e lungo un percorso 'sicuro' sono sempre affollate: "Chi partecipa? Un po' tutti - spiega il consigliere comunale Leo Marucci -. Gente di Camerino, magari chi abita in periferia o fuori, studenti universitari con le loro famiglie e persino ex studenti universitari".