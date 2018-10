A Morandi il 'Logistico 2018'

E' stato consegnato questa mattina a Andrea e Chiara Morandi Il Logistico dell'Anno 2018, il prestigioso riconoscimento che Assologistica conferisce ogni anno agli imprenditori e alle aziende in prima linea per l'innovazione del settore trasporti. L'assegnazione del premio conferma la centralità per il porto di Ancona del grande progetto di sviluppo intermodale e logistico avviato dal Gruppo Morandi all'inizio del 2018, con l'obiettivo di ridurre la presenza di camion su strada. ASE - Adriatic Services Enterprise, azienda controllata del Gruppo Morandi, ha inaugurato nel mese di gennaio un nuovo polo logistico di 13.000 mq all'interno del porto di Ancona, nelle immediate vicinanze dell'ingresso del terminal container, che ha consentito di accorciare la catena logistica, evitando alle aziende passaggi e costi aggiuntivi ma soprattutto limitando sensibilmente il percorso dei camion - si stima di ben 200 mila km in meno di un anno - e di conseguenza le emissioni di CO2.