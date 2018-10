Whirlpool: Romagnoli (M5s),in meno di un mese nuovo scenari

(ANSA) - ANCONA, 25 OTT - "Dall'incontro di stamane al Ministero dello Sviluppo Economico è emerso lo scenario che avevamo auspicato meno di un mese fa, in occasione del tavolo precedente. Riportare delle produzioni in Italia e potenziare alcuni siti produttivi come quello marchigiano di Comunanza (Ascoli Piceno) era la strada che speravamo si percorresse, perciò siamo soddisfatti". Così Sergio Romagnoli, senatore marchigiano del Movimento 5 Stelle. "Rimanendo sempre nelle Marche - aggiunge -, con l'assessore alle Attività Produttive del Comune di Fabriano Barbara Pagnoncelli, abbiamo fatto presente all'azienda che va tenuto in massima considerazione anche il sito fabrianese nel piano industriale. Il lavoro del vicepremier Di Maio va dunque nella giusta direzione, anche perché il Mise ha garantito un serrato controllo, una volta approvato l'accordo, sul rispetto di tutti i termini dello stesso. Riportare in Italia produzioni dismesse all'estero è uno dei nostri grandi obiettivi come M5s. Sul futuro di uffici amministrativi e call center ancora non c'è massima chiarezza circa le intenzioni di Whirlpool, ma sono certo che anche su questo fronte riusciremo ad avere tutte le risposte del caso.

Intanto, registriamo con orgoglio il grande passo avanti di oggi". (ANSA).