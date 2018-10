Whirlpool: Di Maio, orgoglioso di accordo, rilocalizziamo

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Ho appena firmato un accordo di cui sono davvero orgoglioso perchè rappresenta un cambio di passo per l'Italia. Appena giunti al governo abbiamo iniziato una dura lotta contro le delocalizzazioni. Oggi sta succedendo qualcosa che va oltre: stiamo riportando lavoro in Italia. (...) RILOCALIZZIAMO, che bella parola! Alla faccia di tutti quelli che dicono che il nostro Paese non è un bel posto per investire, che qui non si può fare business". Così il vice premier, Luigi Di Maio commenta su Instagramm l'accordo raggiunto su Whirlpool e ricordando che "ieri sera abbiamo anche chiuso il tavolo che coinvolgeva lo stabilimento di Trieste della Flex, ottenendo la trasformazione di 227 contratti su somministrazione in contratti a tempo indeterminato".(ANSA).