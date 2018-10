Università, Marzotto a Career day Urbino

(ANSA) - URBINO, 25 OTT - "Dopo esser stato figlio di Marta, lei è diventata la mamma di Matteo. Sono figlio del fashion, un predestinato, ma non per questo ho potuto evitare un cammino di una difficoltà assoluta". Lo ha detto l'imprenditore Matteo Marzotto che ha partecipato al Career Day dell'Università di Urbino. "Dopo aver avuto diverse esperienze nell'azienda di famiglia e in altre imprese (Fiera di Vicenza, Dondup, Vionnet spa, Valentino), oggi faccio quello che posso - ha aggiunto Marzotto -, con umiltà ma anche con determinazione. Non ho sempre vinto, la vita è più forte di noi; ma la vita si può cavalcare in modo corretto e nei momenti più neri bisogna essere resilienti, pazienti e umili. Conta più mettere assieme più energie che cercare di svettare sugli altri" Più che i "governanti di tutto il mondo", "nel mondo della cultura e dell'Università ci sono persone che possono dare delle risposte, mettendo l'uomo al centro, senza prevaricazioni". Centinaia i laureati e laureandi che hanno partecipato alla manifestazione.