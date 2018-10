Maltrattamenti al padre,arrestato 30enne

I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni, emessa dal gip del Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un trentenne del posto. L'uomo è accusato di aver usato violenza in più occasioni verso l'anziano padre, pretendendo del denaro. Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima.