Vacanze Sibillini personalizzate online

(ANSA) - ANCONA, 24 OTT - Se vuoi una vacanza su misura per te e la tua famiglia sui Sibillini chiedi all'Oracolo della Sibilla. Non è uno scherzo ma il nuovo servizio interattivo del sito web del Parco Nazionale dei Sibillini (www.sibillini.net) a cui i visitatori possono chiedere vacanze personalizzate rispondendo a un questionario online. "E' un sistema in progress - ha osservato il presidente del Parco Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina - che verrà aggiornato in base alle richieste e al varo di nuovi spazi e iniziative. Già adesso possiamo affermare che le bellezze naturalistiche del Parco e le leggende sulla sua antica veggente non smettono di affascinare: su Facebook raccolgono oltre 80mila follower". Il servizio Oracolo della Sibilla è stato presentato ad Ancona da Gentilucci e dall'assessore regionale alla Cultura e al Turismo Moreno Pieroni. "Un'iniziativa - ha detto l'assessore - all'avanguardia in Italia nel sistema dell'accoglienza in grado di valorizzare il territorio e superare le ferite del sisma".