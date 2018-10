Salvini, taser a polizia locale

"Pazzesco, in pieno giorno ad Ancona. Per gli agenti della Polizia locale confermo la mia idea: estendere anche a loro l'uso della pistola elettrica".

Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta un episodio avvenuto ieri lungo il corso principale di Ancona, dove un bengalese 31enne ha aggredito dei passanti e un vigile urbano. "Per il pluripregiudicato bengalese, protagonista di questo ed altri episodi criminali - aggiunge -, un'unica soluzione: l'espulsione dal nostro Paese. Via!". Al bengalese, arrestato per violenza e resistenza, è stato convalidato l'arresto e il gap ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Disposta anche una perizia psichiatrica.