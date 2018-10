Gabrielli guida Ubi Banca Marche-Abruzzo

Il Consiglio di Gestione di Ubi Banca ha nominato Roberto Gabrielli responsabile della Macro Area Territoriale Marche-Abruzzo. Il manager assumerà la carica a partire dal prossimo primo dicembre e succede a Nunzio Tartaglia che lascia il Gruppo Ubi, per andare ad assumere un ruolo di rilievo alla Cassa depositi e Prestiti. In una nota Frederik Geertman, Chief Commercial Officer di Ubo Banca, osserva che "la conoscenza del territorio e l'esperienza maturata in diverse attività strategiche per il nostro istituto di credito consentiranno a Roberto Gabrielli di proseguire con successo il progetto avviato oltre un anno fa con l'integrazione di Nuova Banca Marche". Gabrielli, 47 anni, nato a Roma, prima del nuovo incarico era responsabile della Direzione Territoriale di Roma Centro di Ubi Banca. Da oltre vent'anni nel settore bancario, ha ricoperto ruoli nella rete commerciale e nelle aree retail degli istituti di credito integrati nel Gruppo Ubi (Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Ancona).