Via libera assestamento Bilancio e Defr

(ANSA) - ANCONA, 22 OTT - Via libera a maggioranza per due atti economico-finanziari da parte del Consiglio regionale: l'assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020 e il Defr.

Il primo, passato con 129 voti a favore e 12 contrari, "mette disposizione della comunità 50 milioni di euro", secondo l'assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti, e certifica la "solidità delle finanze regionali" e l'alleggerimento della pressione fiscale. Il Defr, 19 voti a favore e 10 contro, secondo il relatore di maggioranza Renato Claudio Minardi, vice presidente dell'Assemblea, ha tra i capisaldi ricerca e innovazione, lavoro e occupazione, attenzione alle popolazioni colpite dal sisma. Critiche le opposizioni: per la relatrice di minoranza dell'assestamento Jessica Marcozzi (Fi) "per lavoro occupazione e accesso e al credito non c'era e non c'è niente".

E il relatore di minoranza del Defr Gianni Maggi (M5s), lo ha definito "un copia/incolla di atti precedenti, senza spazio al contributo offerto dalle opposizioni e senza prospettiva di crescita".