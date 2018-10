Regione, Appennino Marche Riserva Unesco

Le Marche candidano i Monti Sibillini e la fascia appenninica regionale, che comprende i territori delle 13 Unioni montane nelle 5 province, a riserva Man and Biosphere (Mab, uomo e biosfera) Unesco. Per la Regione, ha spiegato l'assessore Angelo Sciapichetti, "è uno dei progetti più importanti per il riconoscimento di un territorio vastissimo e bellissimo". L'obiettivo, da centrare nel 2021 con il progetto definitivo che verrà presentato a Parigi a settembre 2020, è valorizzare le aree interne, colpite in molti casi dal sisma, e creare opportunità di rilancio sostenibile partendo dalle bellezze naturali e dalle ricchezze enogastronomiche, dal tartufo al Verdicchio, e artigianali. Un percorso per dare un futuro ed evitare il progressivo spopolamento alle aree, ha spiegato il consigliere regionale delegato al progetto Gino Traversini. Potrebbe approdare a un marchio, ad un network internazionale: sarebbe la più grande delle 17 Mab italiane da concretizzare attraverso un confronto con i territori.