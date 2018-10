Ccf, nucleo Cites sequestra animali vivi

Sei persone denunciate, 7 informative di reato presso le Procure di Ancona e Pesaro Urbino, il sequestro di 32 animali vivi detenuti illegalmente, ma anche di un gatto selvatico impagliato, 6 cinture di coccodrillo e due lacci con nodo scorsoio rappresentano il bilancio dei controlli dei carabinieri forestali del nucleo Cites per il contrasto del commercio illecito degli animali, bracconaggio e maltrattamento. Tra i denunciati un albanese che aveva installato i lacci con i nodi scorsoi, ferendo un gatto domestico, un allevatore in possesso di fringillidi appartenenti a specie protette, i titolari di un negozio dove erano in vendita cinture di coccodrillo senza la relativa documentazione.

Sequestrati un camaleonte vivo e 16 testuggini terrestri detenute dai proprietari senza documentazione Cites: 14 Testudo hermanni a Ancona e 2 testudo graeca a San Costanzo (Pesaro Urbino).