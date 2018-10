Assalto con la ruspa a distributore

Assalto la scorsa notte alle 2:40 al distributore Ip su strada Montefeltro a Pesaro, nei pressi del casello autostradale. I malviventi, almeno cinque o sei persone, hanno rubato dapprima un trattore e una pala meccanica da un vicino cantiere e dopo aver sbarrato la strada con piante e pneumatici, hanno sradicato la cassaforte del self service e sono fuggiti. In un campo l'hanno poi aperta, rubando il contenuto: 6.000 euro. Al distributore sembra esserci passato un tornado: pezzi di cassaforte a terra, un buco nel terreno dove c'era il self service, danni all'impianto che oggi è fuori uso.

Sul posto, per le indagini, i carabinieri di Borgo Santa Maria.