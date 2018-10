Anziano cade in pozzo, recuperato da Vvf

E' terminato poco fa il recupero di un uomo di 78 anni, caduto in un pozzo nelle campagne di Campofilone. Una persona che era con lui a raccogliere legna nel fondo di famiglia ha dato l'allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per tirare fuori il malcapitato, finito ad una profondità di circa 10 metri.

L'anziano è sempre stato vigile, ma ad ogni buon conto è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per accertamenti.