Senigallia, capolavori dal '400 al '700

Le opere di Crivelli, Perugino, Giaquinto provenienti dalle pinacoteche terremotate della zona dei Sibillini sono esposte a Senigallia, nelle sale di palazzo del Duca (19 ottobre-3 marzo). Si intitola "Dai monti azzurri all'Adriatico. Crivelli, Perugino, Giaquinto" la mostra curata da Stefano Papetti che racchiude capolavori dal '400 al '700, dal Rinascimento al Barocco, per un viaggio nella religiosità popolare marchigiana che unisce l'entroterra e la costa adriatica. Una serie di opere provenienti dalla pinacoteca civica 'Fortunato Duranti' di Montefortino (Fermo) e da altre istituzioni legate alla Rete Museale dei Sibillini, come la pinacoteca 'Gentili' di San Ginesio e la pinacoteca civica di Sarnano (Macerata), dialogheranno con il patrimonio artistico di Senigallia, come la tavola del Perugino e le pale d'altare quattrocentesche tra cui quelle di Vittore Crivelli.