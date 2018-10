Pasqui,superare ostacoli per ricostruire

"Accolgo con grande apprezzamento gli emendamenti proposti dagli onorevoli Patassini e Terzoni al Decreto Genova che mirano al superamento delle cosiddette difformità anche per quanto riguarda l'avvio della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016". Lo dichiara il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui, coordinatore Anci nazionale dei sindaci del 'cratere'. "È opportuno - prosegue - agire con buon senso e prendere coscienza che 'difformitá' e 'abusi' sono termini che esprimono contenuti sostanzialmente diversi. Nessuno ha la pretesa di violentare il territorio o di assolvere chi ha violentato il territorio - conclude Pasqui - ma c'è la necessità di superare, velocemente, tutti quegli ostacoli (in questo caso difformità nella maggior parte dei casi lievi e commesse in tempi lontani) che si frappongono tra i cittadini e l'avvio della ricostruzione".