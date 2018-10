Moto: Giapppone,Dovizioso "Partiti bene"

"La pista era in buone condizioni, siamo partiti bene come immaginavo, abbiamo già svolto anche due prove di gomme, possiamo migliorare ancora il set-up, ma la base è già buona. Sono andato molto forte nel quarto settore, devo analizzarlo bene per capire come sfruttarlo in gara". Così Andrea Dovizioso, parlando a Sky Sport. Il pilota italiano della Ducati ha fatto registrare il miglior tempo nelle prime libere del Gp del Giappone, sulla pista di Motegi. "Lorenzo? Sono cose personali, ognuno sa cosa prova. Non so cos'abbia fatto questa in questa settimana pre-gara, ma evidentemente non si sente nelle condizioni necessarie per gareggiare. Da fuori è difficile farsi un'idea della situazione", ha aggiunto, parlando del compagno della Ducati che ha dato forfait, a causa di un vecchio problema alla mano.