Mastrovincenzo, preservare condivisione

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 19 OTT -L'emendamento della maggioranza al decreto Genova che toglie ai presidenti delle Regioni, subcommissari del terremoto, il potere di condivisione delle ordinanze commissariali declassa la funzione dei governatori "a mera consultazione". E' l'opinione del presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, intervenuto ad un convegno sulla ricostruzione post sisma di Unicam."Non è questo lo spirito di collaborazione e condivisione da mettere in atto - ha aggiunto -, soprattutto dopo la nomina del nuovo commissario per il terremoto. L'auspicio è quello di un ripensamento immediato da parte del Governo, che eviti conflittualità e contenziosi sicuramente dannosi per i percorsi avviati e per quelli da mettere in atto nell'immediato futuro".

