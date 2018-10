In Commissione linee guida Piano Sociale

Le linee guida del Piano sociale regionale 2018/2010 arrivano sul tavolo della quarta commissione "Sanità", presieduta da Fabrizio Volpini (Pd), che ha incontrato il dirigente del servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche, Giovanni Santarelli. Nel corso dell'audizione sono state illustrati, partendo dagli scenari di riferimento, indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l'innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Il Piano rientra tra gli strumenti di programmazione indicati dalla legge n. 328 del 2000 recepita dalla Regione con la normativa n.32/2014, che affida allo stesso il compito di determinare le linee di programmazione regionale in materia di servizi sociali e, per quanto di sua competenza, anche in materie di integrazione socio-sanitaria.

Santarelli ha evidenziato gli "step" che porteranno alla stesura del piano, il cui percorso di costruzione prevede una integrazione con il Piano sanitario e socio-sanitario.