Premio Staffolo a ideatori Museo Omero

Sabato 20 ottobre verrà assegnato il Premio Città di Staffolo 2018 agli ideatori e fondatori del Museo Tattile Statale Omero di Ancona: Aldo Grassini e Daniela Bottegoni. Un riconoscimento ad una grande scommessa vinta: grazie a loro la cultura "accessibile" è una realtà. Il Museo Tattile Omero da oltre 20 anni studia, ricerca, sperimenta e si rapporta con le più importanti realtà nazionali ed internazionali in campo museale, con attenzione alla lettura tattile delle opere d'arte. Il conferimento del premio, istituito nel 2001 e assegnato a chi contribuisce a promuovere e valorizzare l'immagine delle Marche in campo artistico, culturale e delle attività in genere, avrà luogo alle 11:30 presso il Teatro Comunale Cotini di Staffolo. I premiati riceveranno simbolicamente la chiave della città. Un gesto di fiducia e di riconoscimento. Come omaggio riceveranno una riproduzione del Guerriero di Staffolo (un bronzetto risalente al V secolo A.C.) e un bassorilievo realizzato da Franco Costarelli.