Pdl Busilacchi modifica legge elettorale

Introduzione della preferenza di genere ed accorpamento dei collegi di Fermo ed Ascoli Piceno. Sono le modifiche al sistema elettorale regionale contenute nella proposta di legge sottoscritta dal consigliere Gianluca Busilacchi (Art.1-Mdp). "Considerato che ci stiamo avviando all'ultimo anno e mezzo di legislatura - spiega - si ritiene necessario aprire la discussione su una ormai non più rinviabile rivisitazione della normativa vigente nelle Marche. Frutto di un confronto all'interno di Mdp è la decisione di sostenere il tema della parità di genere, tra l'altro già prevista dalla legge nazionale in materia, optando per la soluzione della doppia preferenza, la scelta più equilibrata rispetto ad altre ipotesi". Per l'accorpamento dei Collegi, Busilacchi fa presente che si tratta di una riflessione più personale, che ha l'obiettivo di garantire circoscrizioni omogenee in relazione al numero degli abitanti.