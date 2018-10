Minaccia con coltello,amico giù finestra

Durante una discussione a casa sua, a Jesi, con due connazionali, un uomo e una donna, un giovane straniero ha impugnato un coltello da cucina e li ha minacciati di morte. L'altro uomo, preso dalla paura, si è gettato dalla finestra, riportando fratture agli arti inferiori.

Le urla provenienti dall'abitazione e il salto nel vuoto del giovane hanno subito richiamato l'attenzione dei passanti che hanno chiesto l'intervento di una pattuglia di carabinieri di passaggio. La ragazza, che stava anche lei per lanciarsi nel vuotom è stata salvata dai militari che, irrompendo nell'appartamento, sono riusciti ad afferrarla per un abbraccio pochi istanti prima del salto. Rinvenuto e sequestrato il coltello, l'aggressore è stato denunciato per minacce aggravate.