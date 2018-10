Dovizioso, Marquez in Ducati? sarebbe ok

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Sarebbe bello averlo come compagno di squadra": così Andrea Dovizioso ai microfoni di Skysport, alla vigilia del motogp di Giappone, sul rivale e leader della classifica mondiale Marc Marquez, che attualmente guida una Honda. "Tra 2 anni, alla scadenza del suo contratto -ha detto Dovizioso -che sul circuito di Motegi domenica si gioca le ultime possibilità di avvicinarsi a Marquez nella lotta per il titolo- in tanti cercheranno di ingaggiare Marquez e sarebbe strano non lo facesse anche la Ducati. Ora comunque non c'è assolutamente niente in ballo. Sarebbe bello averlo come compagno di squadra, anche perché potrei vedere i suoi dati, sarebbe importante per lo sviluppo della moto".