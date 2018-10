Marche in movimento con sport in classe

Sport tra i banchi di scuola anche per l'anno scolastico 2018-2019 con 'Marche in movimento con lo sport di classe'. Asur Marche e Coni Marche hanno firmato la convenzione che potenzia l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole primarie della regione per il secondo anno dopo l'esperienza positiva avviata a gennaio 2018. Una sinergia tra i soggetti coinvolti nel progetto - Asur, Coni, Ufficio scolastico regionale, Centro Sortivo Italiano, CIP e Federazioni - che dà attuazione al Piano regionale di prevenzione fondato sull'importanza dello sport e dell'attività fisica e motoria. Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha parlato di "una bellissima esperienza lo scorso anno, che riproponiamo di nuovo quest'anno" con l'obiettivo di arrivare a coinvolgere il 65% degli alunni. Un'esperienza "unica in Italia" secondo il presidente del Coni Marche Fabio Luna.