Incidenti stradali un morto e un ferito

Un uomo di 77 anni è morto e uno di 49 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto in via Baldelli a Falconara Marittima, uno scontro frontale tra un furgone e un'automobile. Sull'anziano sono state praticate manovre di rianimazione, ma invano. I due sono stati soccorsi dal 118 e dai mezzi della Croce Gialla. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.