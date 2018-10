Da detenuti aiuto a donne operate seno

(ANSA) - PESARO, 17 OTT - Si chiama "Un cuore per le donne" ed è un progetto nato dalla collaborazione tra il carcere di Villa fastiggi a Pesaro e e donne" nato dalla collaborazione tra il carcere di Villa Fastiggi e la direzione Generale dell'azienda ospedaliera Marche Nord per la Senologia di Fano. I detenuti della casa circondariale, uomini e donne, nel laboratorio di sartoria dell'istituto di pena, confezionano cuscini e tracolline destinati alle pazienti operate al seno: i cuscini, a forma di cuore, sono usati dalle donne sottoposte a chirurgia maggiore della mammella come supporto da posizionare sotto l'ascella per proteggere le parti coinvolte durante la convalescenza; le tracolline, invece, sono il contenitore 'discreto' del sistema di drenaggio post operatorio. Due ausili in grado di offrire maggiore confort alle pazienti operate al seno quando lasciano l'ospedale, difficilmente reperibili sul mercato.IL progetto prevede anche visite senologiche per le detenute e il personale del carcere.