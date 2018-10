Talè, abbattere lista attesa sanità

(ANSA) - ANCONA, 15 OTT - "Abbattimento delle liste d'attesa, senza se e senza ma; la risoluzione dei problemi di sovraffollamento dei Pronto Soccorso; un nuovo Piano Socio Sanitario in linea coi bisogni dei cittadini; e la modifica della delibera di Giunta n. 1331 del 2014 che ha letteralmente messo in ginocchio le strutture che si prendono cura dei nostri ragazzi diversamente abili". Queste le quattro "direttrici" sulle quali si concentrerà il lavoro del nuovo consigliere delegato per la Sanità nelle Marche Federico Talè. A indicarle lo stesso consigliere Pd: "Quattro traguardi importanti - spiega -, sui quali mi aspetto la massima collaborazione e condivisione da parte della struttura regionale. E' la politica che deve dettare le linee". "Ringrazio il Presidente Luca Ceriscioli - commenta - per la fiducia nei miei confronti e il collega e amico Fabrizio Volpini per il lavoro che ha portato avanti finora con competenza e capacità. Continueremo a confrontarci e a collaborare nella 4/a Commissione che presiede con autorevolezza".