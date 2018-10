Sanità, Talé consigliere delegato Marche

Federico Talè (Pd) è stato nominato consigliere delegato alla Sanità. Sostituisce Fabrizio Volpini che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 4 ottobre scorso. Lo ha deciso il Presidente della Giunta regionale delle Marche Luca Ceriscioli per "dare continuità e forza al lavoro svolto con competenza dal consigliere Volpini e soprattutto per proseguire nell'azione di governo sui temi sanitari strategici, dalle liste di attesa, agli investimenti programmati, all'innovazione, alla prosecuzione della riorganizzazione del sistema sanitario regionale al servizio del territorio". "Una figura essenziale voluta dal Presidente - fa sapere in una nota la Regione - necessaria per ottimizzare e rendere sempre più efficace l'azione in ambito sanitario, garantendo una presenza capillare sul territorio. Una scelta che permette anche al Presidente di proseguire ad affrontare con efficacia l'azione di governo sul sisma, entrato nella delicata fase della ricostruzione".