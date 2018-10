Ok Commissione ad assestamento bilancio

La prima Commissione affari istituzionali e bilancio del Consiglio regionale Marche, presieduta da Francesco Giacinti (Pd), ha approvato la proposta di legge 'Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020'.

L'atto, a iniziativa della Giunta, ha ottenuto il via libera a maggioranza, con voto contrario del vicepresidente Gianni Maggi (M5s) e della consigliera Jessica Marcozzi (FI).

Nell'assestamento, relatori Giacinti e Marcozzi, vengono recepiti i risultati del Rendiconto 2017, con i residui accertati, e si rimodulano risorse per oltre 50 milioni di euro.

"L'assestamento - spiega Giacinti - dà ulteriori risposte ai cittadini, rafforzando investimenti soprattutto nel sociale, con nuove risorse per 4,2 milioni di euro, di cui 1,7 milioni per la non autosufficienza". Molto critica Marcozzi: "Così come è avvenuto con la variazione di bilancio già approvata, nella manovra d'assestamento non c'è una strategia per il territorio, né scelte indirizzate verso la crescita e lo sviluppo, manca un filo conduttore".